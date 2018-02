Operário cai de obra da Prefeitura na Ponte dos Remédios e morre

SÃO PAULO - Um operário que caiu de um andaime em uma obra da Prefeitura de São Paulo na Ponte dos Remédios morreu na manhã desta sexta-feira, 30. Antonio Fortunato dos Anjos, de 67 anos, caiu de uma altura de 10 metros, segundo o Corpo de Bombeiros.

O acidente na Vila Leopoldina, zona oeste da cidade, aconteceu por volta de 7h30. O operário, faleceu por volta de 8h50, no local do acidente, de acordo com os bombeiros. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamada, mas quando o resgate chegou, ele já estava morto.

Em nota, a Este Reestrutura, empresa responsável pela obra, disse que o pedreiro trabalhava na empresa desde 1º de fevereiro deste ano. As circunstâncias desta fatalidade estão sendo investigadas e a Este Reestrutura está oferecendo todo apoio à família do funcionário.

Outro caso. Também nesta manhã, um outro operário caiu de um andaime, em uma obra na Rua Erva prata, em São Miguel Paulista, na zona leste de São Paulo. Não há informação sobre o estado de saúde do ferido.