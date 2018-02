Operador do guindaste aponta falha mecânica Marcos Penaforte, de 46 anos, operador do guindaste de mais de 20 metros que caiu matando dois operários em uma obra do Metrô na sexta-feira, disse à polícia em depoimento anteontem que houve falha mecânica. O acidente ocorreu no canteiro de obras da futura Estação Eucaliptos, na frente do Shopping Ibirapuera. Penaforte afirmou que trabalha há 30 anos e conhece bem o equipamento. A Fundesp Fundações Especiais, dona do guindaste, disse que a última revisão foi em março e não havia problemas.