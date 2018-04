Operações são seguras, afirma a Aeronáutica O chefe de Operações da Aeronáutica em São Paulo, major Carlos Alberto de Mattos Bento, descartou que o Aeroporto Campo de Marte seja inseguro por operar visualmente. O número de operações cresceu 27% e o de passageiros, 92%, entre 2004 e 2009. Bento diz que, se as operações voltassem a ser por instrumentos, a capacidade do aeroporto seria reduzida, pois os pilotos teriam de seguir a rota com mais precisão.