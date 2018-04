Operações aéreas vão dobrar em SP até 2012 A capacidade de movimentação de aeronaves no espaço aéreo de São Paulo deve dobrar até 2012, informou ontem, no Rio, o chefe de Operações do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea), brigadeiro Luiz Cláudio Ribeiro da Silva. Para atingir a meta, será implementado um sistema de navegação que facilitará pousos e decolagens, permitindo o aumento no número de voos em horários de pico.