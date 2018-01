Operação Verão 2008/2009 começa na terça-feira

A Operação Verão 2008/2009 da Secretaria de Segurança Pública (SSP) de São Paulo vai começar na terça-feira, 23, quando serão entregues 127 viaturas policiais para atender à Baixada Santista e ao Vale do Ribeira e 26 etilômetros (bafômetros). Segundo nota divulgada pelo Comando de Policiamento do Interior Seis da Polícia Militar, as viaturas fazem parte de um processo de contínua renovação da frota a fim de manter adequados os programas de policiamento. No lançamento da operação, serão exibidos ainda os bafômetros que serão distribuídos aos municípios da região para intensificar a fiscalização do cumprimento da lei seca. De acordo com a Prefeitura do Guarujá, três desses bafômetros serão utilizados na cidade. Conhecida como "Lei Seca", a lei nº 11.105/2008 estabelece que o motorista que for pego com mais de 0,1 miligramas de álcool por litro de sangue deve ser autuado com sete pontos na carteira, configurando infração gravíssima. O condutor embriagado recebe multa de R$ 955 e até 12 meses de suspensão, sem direito a dirigir. Acima de 0,3 miligramas, além de multas, o motorista poderá ser detido por seis meses a três anos. O crime é afiançável, com variável entre R$ 300 e R$ 900, com base na decisão do delegado.