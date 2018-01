Operação vai tentar garantir limpeza de Praia Grande, em SP

A distribuição de 500 mil sacolinhas, a instalação de 200 tambores para depósito do lixo e uma máquina para peneirar a areia fazem parte das iniciativas da operação "Praia Limpa Dá Pé" que começa a funcionar no dia 27 em toda a orla de Praia Grande, na Baixada Santista. Veja também: Dicas no Blog do Verão09 Fotos de banhistas aproveitando o verão Os biquínis que são tendência nesta estação De acordo com a Secretaria de Serviços Urbanos de Praia Grande (Sesurb), cerca de 120 pessoas vão trabalhar na distribuição das embalagens (sacolas de 2 litros cada uma) nessa temporada. Para o apoio desse pessoal, a Prefeitura vai montar 10 tendas ao longo da orla. Além da limpeza do calçadão e principais avenidas ser intensificada durante toda a temporada de verão, os serviços na faixa de areia acontecerão à noite e se estenderão até a madrugada. Já a máquina de peneirar areia serve para coletar pequenos detritos que o maquinário comum não conseguiria retirar, como pontas de cigarro e vidro. O equipamento possui uma tela mecânica e giratória que penetra até 15 centímetros no solo.