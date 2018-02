Operação subida no Sistema Anchieta/Imigrantes pode ser antecipada

SANTOS - Até o final da tarde deste sábado, 336 mil veículos cruzaram os guichês de pedágio do Sistema Anchieta-Imigrantes, em direção às praias da Baixada Santista e do litoral. O movimento ficou abaixo das expectativas da Ecovias, concessionária que administra as duas estradas, que esperava um movimento de até 540 mil carros, se o tempo estivesse bom. Como a meteorologia não ajudou, prevendo chuvas no decorrer dos quatro dias de Carnaval, muita gente mudou os seus planos.

Por conta das variações climáticas, a Ecovias já começou a planejar a Operação Subida. Tudo vai depender da movimentação na descida. Se não houver demanda em direção às praias, só a pista Norte da Anchieta será colocada à disposição de quem quiser descer. A subida será feita pelas duas pistas da Imigrantes e mais a pista Sul da Anchieta, objetivando desafogar o tráfego em direção à capital.