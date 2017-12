Operação prende oito pessoas por lavagem de dinheiro em Sorocaba

SOROCABA - Uma operação da Polícia Federal em Sorocaba, no interior de São Paulo, prendeu oito pessoas acusadas de um esquema de lavagem e de remessa ilegal de dinheiro para o exterior. Outras 50 pessoas, acusadas de participar do esquema, estão sendo intimadas para prestar informações. Apenas um empresário de Sorocaba, dono de uma casa de câmbio na cidade e de três empresas de fachada em Miami, na Flórida, desviou cerca de US$ 10 milhões. Ele e sua mulher, que não tiveram os nomes divulgados, estão entre os presos. A investigação, apoiada pelo Serviço Secreto dos Estados Unidos, teve início em 2014, a partir da suspeita levantada pela grande quantidade de dólares transferida a empresas naquele país.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

De acordo com a PF, o doleiro enviava para o exterior dinheiro repassado por empresários paulistas e de lá o numerário ia parar em contas na China. Dois empresários calçadistas de Franca estavam sendo ouvidos por suspeita de participação na fraude. Os nomes não foram divulgados.

A ação, denominada Operação Flórida, mobilizou cerca de 200 policiais para cumprirem nove mandados de prisão e 49 mandados de busca e apreensão, além de 33 mandados de condução coercitiva, nas cidades de Sorocaba, São Paulo, Itapetininga, Itu, Indaiatuba e Araçoiaba da Serra.

Os suspeitos são acusados de crimes contra o sistema financeiro nacional, lavagem de dinheiro, constituição de organização criminosa, falsidade ideológica e uso de documento falso.