Operação prende novo chefe do tráfico da Maré Uma operação conjunta da Polícia Federal e das Forças Armadas prendeu ontem o traficante Fabiano Santos de Jesus, conhecido como Zangado. Ele é acusado de ser um dos chefes do tráfico de drogas no conjunto de favelas da Maré, na zona Norte do Rio. Segundo a polícia, ele seria o sucessor do irmão, Marcelo Santos das Dores, conhecido como Menor P., no comando da venda de drogas da região. Cerca de 150 homens atuaram na operação.