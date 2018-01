Operação prende 80 pessoas e apreende mais de 120 kg de drogas

SÃO PAULO - Uma grande operação de combate ao crime organizado prendeu 80 pessoas e apreendeu 126 quilos de drogas na Baixada Santista entre terça e quarta-feira, 24. Também foram recuperados cinco veículos roubados, um fuzil norte-americano de calibre 5.56, quinze máquinas caça-níqueis e 28 adolescentes foram detidos.

A operação, realizada pela Polícia Civil local, mobilizou 159 investigadores, que cumpriram mandados de busca, apreensão e prisão em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão, Guarujá e Bertioga. Dos 80 presos, 21 foram em flagrante e 59 já eram procurados pela Justiça.

A maior parte da droga era composta por maconha, cocaína, crack e lança-perfume caseiro.

Criminalidade no Estado. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, os casos de roubo diminuíram 6% de 2017 para 2016 no Estado. Foram 303.906 casos. Os roubos de veículos também caíram: houve redução de 13%, passando de 77.949 para 67.760 casos, a menor quantidade desde 2008.

Já os furtos de veículos caíram 5%, chegando a 104.799 ocorrências. O total de latrocínios (roubos seguido de morte) reduziu 5% no ano passado, com 334 ocorrências. Houve ainda 515.594 furtos, leve alta anual de 0,14%.

Os casos de homicídio doloso recuaram 6% de janeiro a dezembro de 2017, passando de 3.521 para 3.293 registros. Segundo a Secretaria, foi a menor quantidade desde que os dados começaram a ser contabilizados, em 2001 .