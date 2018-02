Operação prende 5 por pedofilia no RJ Cinco pessoas foram presas em operação do Ministério Público para desbaratar quadrilha de pedófilos em Miguel Pereira (RJ). Um serventuário da Justiça está entre os detidos e um homem continua foragido. A quadrilha é acusada de explorar sexualmente crianças de baixa renda, com idade entre 12 e 14 anos. O processo corre em segredo. A investigação começou após denúncias de prostituição infantil na cidade.