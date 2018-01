Operação prende 24 por roubos de cargas em SP

SÃO PAULO - Policiais da Grande São Paulo fazem nesta segunda-feira, 1º, uma operação para prender suspeitos de participação em roubos de carga nas rodovias do Estado. Desde o início da manhã, a Polícia Civil prendeu 23 homens e uma mulher que faziam parte de quatro quadrilhas. A operação ocorreu em Guarulhos e nas zonas leste e sul da capital, com apoio de 270 policiais das delegacias da região de Mogi das Cruzes. As investigações continuam.

Nesta manhã, foram apreendidas uma carabina, uma pistola de brinquedo, um revólver calibre 38, um equipamento bloqueador de sinal rastreador e um veículo com sirenes e luzes, que simula uma viatura. A polícia recuperou 16 caminhões.

Entre os detidos, estão dois proprietários de desmanches de veículos. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o bando tinha ligações com criminosos em Piauí. Um dos receptadores do Estado nordestino já foi identificado e está sendo procurado.

Durante seis meses de investigação, policiais identificaram 38 integrantes das quadrilhas que agiam de forma conjunta. Foram expedidos 99 mandados de busca e apreensão e 38 de prisão.

As estatísticas criminais divulgadas pela Secretaria de Segurança Pública (SSP), há uma semana, já indicavam que o roubo de cargas havia crescido na capital paulista. Em abril, o crime subiu 19,6%, na comparação com o mesmo período do ano passado, saindo de 387 para 463 ocorrências.