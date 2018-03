Operação prende 14 por contrabando de cigarro no interior paulista

SOROCABA – Uma operação da Polícia Federal e do Ministério Público Federal (MPF) prendeu 14 pessoas envolvidas num esquema de contrabando de cigarros, na manhã desta terça-feira, 11, na região de Bauru, interior de São Paulo. As ações se estenderam a cidades do Paraná. A Operação Mortalha – o nome é referência ao papel que envolve o tabaco – é resultado de cinco meses de investigação para desarticular a organização criminosa que distribuía em São Paulo os produtos contrabandeados do Paraguai.

Segundo a PF, além das 11 pessoas presas em decorrência de mandatos de prisão preventiva, outras três foram detidas após serem flagradas com cigarro contrabandeado. Foram cumpridos ainda oito mandatos de condução coercitiva e 23 de busca e apreensão. Os investigados vão responder por contrabando e associação criminosa. Cerca de 100 policiais federais atuaram na ação, realizada simultaneamente nas cidades de Bauru, Arealva, Ourinhos, Promissão e Lins, em São Paulo, e Londrina, Maringá e Foz do Iguaçu, no Paraná.

De acordo com a PF, a quadrilha usava barcos para transportar as cargas de cigarro pelo Rio Paraná até o lado brasileiro. Além do transporte rodoviário, a organização usava pequenos aviões para levar o cigarro mais perto dos pontos de distribuição. Em muitos casos, as aeronaves pousavam e canaviais e pistas de pouso clandestinas. Durante a investigação, 16 pessoas já havia sido presas e foram apreendidos cerca de 700 mil maços de cigarros, além de 15 veículos, entre caminhões e carros usados para o tráfico.