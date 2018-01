Operação policial prende 6 procurados pela justiça na Baixada Santista

SANTOS - Uma operação especial realizada nesta quinta-feira, 29, pela Polícia Civil prendeu seis procurados pela Justiça hoje no Guarujá, na Baixada Santista. Liderados pelo Grupo de Operações Especiais (GOE) do Deinter 6, entre 70 e 80 policiais apreenderam entorpecentes, uma arma de brinquedo e um veículo roubado.

A ação aconteceu entre às 6h e às 11h da manhã e contou com a participação de policiais civis do GOE e de delegacias de Santos e Guarujá. De acordo com o investigador chefe em exercício do Guarujá, Rodrigo Santos, entre os capturados, um homem é condenado por furto, outro um tem prisão preventiva pelo crime de roubo e os quatro demais possuem mandato de prisão administrativa por descumprimento de obrigação alimentar, o não pagamento de pensão alimentícia.

Entre os entorpecentes, a polícia apreendeu 108 flaconetes de cocaína e uma porção de maconha. "A droga estava m dois lugares, 17 flaconetes de cocaína e a maconha estavam na Santa Rosa (bairro) e 91 flaconetes na Prainha", disse Rodrigo. Na favela da Prainha, em Vicente de Carvalho, também foi apreendida uma pistola de brinquedo.

"A operação foi excelente, de muito êxito", disse a investigadora encarregada do setor de inteligência do GOE, Darcle Borstnez, lembrando que um Scort roubado na semana anterior em Santos foi apreendido e outros 150 veículos pesquisados.

Segundo a investigadora, o GOE realiza semanalmente essas incursões, mas que optou por atuar nesta quinta-feira no Guarujá por causa da onda de violência que atingiu a cidade na semana passada. "Mas vamos fazer em outras cidades da região em breve", alertou Darcle.