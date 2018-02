Operação para tratar viciados completa 1 ano No mês em que as operações de recolhimento de usuários de crack no Rio completam 1 ano, agentes da Secretaria de Assistência Social levaram ontem para abrigos 48 adultos e 8 adolescentes. Eles estavam na maior e mais resistente cracolândia da cidade, na Favela do Jacarezinho, zona norte. Desde 31 de março de 2011, foram recolhidos em toda a cidade 3.289 viciados.