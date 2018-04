Operação padrão da PF causa filas no Aeroporto de Congonhas

SÃO PAULO - A Polícia Federal realizou operação padrão - operando com parte do efetivo e em ritmo de trabalho menor - no Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, das 14 horas às 14h40 desta quarta-feira, 19, como forma de protesto. A categoria pede a reestruturação da carreira e da tabela salarial.

De acordo o Sindicato dos Servidores da Polícia Federal de São Paulo (Sindpolf-SP), a checagem de documentos mais detalhada gerou filas nos embarques, situação que já foi normalizada segundo a Infraero - Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária.

Na sede da PF na Lapa, na zona oeste da capital, funcionários permitiram a entrada apenas de pessoas com atendimento agendado para a retirada de passaporte. A ação gerou filas e algumas pessoas tiveram de voltar para casa sem o documento.

Policiais Federais de todo o Brasil aderiram a paralisação por 24 horas, anunciada ontem pela Federação Nacional do Policiais Federais (Fenapef). De acordo com nota do órgão, hoje, os agentes farão ainda uma avaliação do diretor-geral, superintendentes e chefes de delegacia em todas as unidades da PF. Uma reunião está marcada para às 17 horas, em Brasília, com representantes da Fenapef e do Ministério do Planejamento.