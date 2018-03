Operação normal só vai começar no ano que vem A Linha 15-Prata do Metrô de São Paulo deve colocar o primeiro monotrilho da capital paulista para circular com passageiros em dezembro. No entanto, nesse período ele vai funcionar só em "visita controlada". O Estado apurou que a operação comercial definitiva no ramal só deve começar em 2014, informação que não é confirmada pelo governo do Estado. A estimativa é que 13,3 mil usuários usem o novo trecho.