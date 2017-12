Operação inverno nas estradas começa nesta quarta-feira

Policiais rodoviários estaduais e um efetivo de 125 funcionários da Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (Cetesb) dão início, a partir das 9 horas desta quarta-feira, 24, à Operação Inverno 2009 de combate à fumaça preta emitida por veículos movidos a óleo diesel.

A megablitz deve ser encerrada às 15 horas e será realizada em 15 pontos, Grande São Paulo e Interior, de rodovias que dão acesso à capital paulista. O alvo da fiscalização serão ônibus, vans e caminhões. A preocupação da Secretaria Estadual de Meio Ambiente é com a concentração de poluentes no ar que nesta época do ano é muito mais acentuada.

O motorista cujo veículo estiver irregular será multado em R$ 951, mas, durante o período da Operação Inverno, que se encerra no final de setembro, caso o proprietário do carro comprove que após a atuação realizou uma manutenção do veículo, o valor da multa poderá ser reduzido em até 70%.