Operação interestadual prende 15 traficantes

Uma operação conjunta entre as Polícias Civis de São Paulo, Rio e Espírito Santo prendeu ontem de manhã 15 suspeitos de revender drogas em baladas de Búzios, no litoral fluminense. Só em São Paulo, foram quatro detidos em Itaquera, na zona leste. Após 50 dias de investigação com escutas telefônicas autorizadas pela Justiça, também foram apreendidos cerca de 30 quilos de maconha e uma pistola 380 na capital paulista. Três homens ainda são procurados.