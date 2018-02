Operação foi criada em 2001 A Operação Urbana Consorciada Água Espraiada é o nome da Lei n.º 13.260, de 2001, que estabelece diretrizes urbanísticas para a área da antiga Avenida Água Espraiada (atual Jornalista Roberto Marinho), entre a Avenida Nações Unidas (Marginal do Pinheiros) e a Rodovia dos Imigrantes. Estabelece áreas sujeitas a intervenções viárias e até criação de locais de lazer, comércio e habitação social. Na região do Rio Pinheiros, a maior parte da operação abrange as Avenidas Engenheiro Luís Carlos Berrini e e Nações Unidas. Do outro lado do rio, avança como um "U" na área onde foi construído o Shopping Cidade Jardim.