Operação Entulho apreende 22 veículos em toda a capital

Solange Spigliatti, do estadao.com.br,

Pelo menos 22 veículos foram apreendidos e 13 pessoas foram detidas durante a Operação Entulho, desde o final da noite de quinta-feira, 18, até a madrugada de hoje, segundo balanço divulgado nesta sexta-feira, 19, pela Secretaria de Segurança Pública (SSP). A operação teve a finalidade de flagrar pessoas descartando lixo e entulho pelas vias da cidade.

Veja também:

Prefeitura realiza 'Operação Entulho' em SP

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Foram flagrados 11 caminhões, um trator, uma retro escavadeira e mais nove veículos descartando entulho em locais ilegais. Em um dos pontos suspeitos, checados pelos policiais e agentes da Prefeitura, na Rua Torres de Oliveira, no Jaguaré, zona oeste da Capital, sete caminhões com caçambas e uma retro escavadeira foram apreendidos em uma área de 3.200 metros quadrados. Dentre os caminhoneiros flagrados, um deles era procurado pela Justiça.

Em cada uma das 31 Subprefeituras da Capital, agentes municipais, investigadores das 1ª, 2ª e 3ª Delegacias do Meio Ambiente do Departamento de Polícia e Proteção à Cidadania (DPPC), e policiais militares - da Polícia Ambiental e do Programa de Policiamento de Trânsito - percorreram áreas utilizadas para o descarte ilegal de entulho.

Estiveram envolvidas na ação as Polícias Civil, Militar e Científica, que trabalharam em conjunto com as Secretarias Municipais de Coordenação das Subprefeituras e de Serviços e a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).