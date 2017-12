Operação em SP contra o crime organizado prende 39 pessoas

Atualizada às 16h40

SÃO PAULO - Vinte e uma pessoas foram presas na manhã deste sábado, 12, em uma operação contra o crime organizado realizada em São Paulo pelo Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic). Drogas, armas e documentos também foram apreendidos por policiais da Divisão de Crimes Contra o Patrimônio durante a ação.

Segundo o Deic, a operação teve a participação de 200 policiais e começou na segunda-feira. No total, os policiais estão cumprindo 43 mandados de prisão e 47 de busca e apreensão. Até as 16h de sábado, 39 pessoas haviam sido presas. Entre os quatro foragidos, há pelo menos um que está fora do País.

Ainda de acordo com o Deic, entre os presos deste sábado está o "diretor operacional" do Primeiro Comando da Capital (PCC) e um outro membro que faria parte do alto escalão da facção.

Na cidade de São Paulo, as prisões foram realizadas nas zonas leste e sul. Também houve prisões nas cidades de Guarulhos e Suzano.

Um fuzil, uma submetralhadora e quatro pistolas foram apreendidos durante a ação deste sábado. Cem quilos de cocaína e crack, 43 kg de maconha e 200 frascos de lança perfume também foram apreendidos.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), mais detalhes sobre a operação só serão divulgados em coletiva de imprensa marcada para as 15h de segunda-feira, 14.