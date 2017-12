Operação em Mogi prende 52 envolvidos com tráfico de drogas

SÃO PAULO - Uma operação da Polícia Civil prendeu, nesta quinta-feira, 15, 52 pessoas e apreendeu dois adolescentes. Entre os detidos, segundo a polícia, a maioria estava envolvida com o crime organizado e atuava no tráfico de drogas na região do Alto Tietê.

Entre as detenções, 23 foram flagrante - os capturados foram vistos praticando crimes como tráfico drogas, roubos e até sequestro relâmpago. Os outros detidos já eram procurados pela Justiça.

Durante a operação policial, também foram apreendidas 3 mil embalagens com drogas - cocaína, maconha e crack -, veículos, máquinas caça-níqueis, materiais falsificados e 15 mil medicamentos de origem ilícita.