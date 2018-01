Operação do Deic termina com foragido detido na Via Dutra

Agentes do Departamento de Investigações sobre o Crime Organizado (Deic), com o auxílio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), realizaram, entre as 23 horas de quinta-feira, 10, e as 2 horas desta sexta-feira, 11, uma operação de combate ao furto, roubo e receptação de cargas na Rodovia Presidente Dutra, próximo ao quilômetro 211, em Guarulhos, região leste da Grande São Paulo.

Vários caminhões e carretas foram parados pelos policiais em ambos os sentidos da rodovia, mas nenhuma carga foi apreendida durante a operação, que terminou com uma pessoa detida. Com condenação por homicídio, ela foi encaminhada à sede do Deic na zona norte de São Paulo.