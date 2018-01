Operação do Deic prende um e encontra carros roubados

Uma pessoa foi presa em flagrante e vários veículos roubados foram encontrados nesta terça-feira, 16, durante a Operação Escondidinho, da Delegacia de Repressão a Desmanches Ilegais do Deic (Departamento de Investigações sobre Crime Organizado). Foram vistoriados 30 locais usados como estacionamentos no Centro de São Paulo, na região conhecida como "boca da motos", nos Campos Elísios. Em quatro endereços foram encontrados veículos furtados. Esses estacionamentos servem para guardar motos roubadas e peças. De acordo com o Deic, o suspeito deixa a moto estacionada e vai negociar a venda com o lojista. Todas os veículos apreendidos nesta terça foram furtados em Santos e São Vicente, no litoral sul do Estado, entre sábado e segunda-feira. Os policiais recuperaram as motos Kasinsky, furtada em Santos no sábado, e parada no estacionamento da rua Timbiras, 422, a Honda 150, furtada em Santos no domingo, e ocupando uma vaga no estacionamento na avenida Rio Branco, 435, e a Honda Titan, furtada ontem em São Vicente e estacionada no rua Vitória, 840. No estacionamento na Avenida Rio Branco, 593, a equipe deteve o auxiliar Jean Carlos da Silva Ferreira, de 29 anos. Ele acabou detido quando retirava a Suzuki 125 furtada no domingo em Santos. O acusado estava solto desde 7 de outubro depois de cumprir pena por furto e receptação.