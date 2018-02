Operação do Bope deixa 1 morto e 1 jovem ferido Policiais militares do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) fizeram na manhã de ontem uma operação nas favelas do Complexo do Lins, no bairro de Lins de Vasconcelos, na zona norte do Rio. Até 12h, um homem morreu e um menor de 17 anos foi baleado durante confronto com os PMs. Com a vítima, não identificada até a noite, foi apreendida uma pistola 9 mm. Com o adolescente, uma pistola calibre 40.