Operação detém 13 traficantes na zona oeste de SP

Treze traficantes de drogas, entre eles duas garotas e um rapaz adolescentes, foram detidos por tráfico de drogas, às 19 horas desta sexta-feira, 26, no entorno da estação Lapa da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) e no interior da estação, na zona oeste de São Paulo.

Imagens do sistema de segurança da CPTM ajudaram no trabalho em conjunto entre o serviço velado do 4º Batalhão da Polícia Militar e policiais ferroviários. Parte dos traficantes foi presa em um bar e numa rua próximos à estação. Foram apreendidos com o grupo 52 cápsulas plásticas de cocaína, 116 pedras de crack e R$ 860,00 em dinheiro.

Os maiores de idade foram autuados em flagrante por tráfico; já os adolescentes serão encaminhados para a Fundação Casa (antiga Febem).