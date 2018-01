Operação detém 107 pessoas na Lapa, bairro boêmio do Rio

RIO - Operação conjunta das polícias militar e civil do Rio levou à detenção de 107 pessoas no bairro boêmio da Lapa, no centro da capital fluminense, na noite da sexta-feira, 8.

A ação teve como objetivo aumentar a segurança da região, visto que alguns pontos próximos à parte alta do aqueduto da Carioca - os populares Arcos da Lapa - apresentam histórico recente de assaltos e pequenos crimes praticados por menores e adolescentes. Das 107 pessoas detidas, 57 eram menores.

Havia mandado de prisão contra dois dos maiores, que foram conduzidos ao sistema prisional. Um menor também foi apreendido, por existência de mandado anterior para o acolhimento.

Pelas ocorrências da sexta-feira, outras duas pessoas acabaram presas e um menor apreendido por flagrante de roubo.