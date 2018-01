Operação de Natal monitora trânsito próximo aos shoppings

O trânsito nas imediações dos principais shopping centers e áreas comerciais da cidade paulista será monitorado pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) durante a Operação Natal 2008. O plano especial de monitoramento para o Natal teve a primeira fase implantada em 15 de novembro, com o monitoramento das áreas comerciais nas regiões do Brás, Bom Retiro, Santa Ifigênia e Rua 25 de Março. Veja também: Fim de ano altera horário de lentidão em São Paulo Como o trânsito parou SP e números da frota Dossiê Estado: os números do trânsito em SP Acompanhe a situação do trânsito rua-a-rua No dia 6 de dezembro, próximo sábado, será implantada a segunda fase, ampliando o monitoramento para outros grandes pólos de compras, os shoppings centers e imediações das demais áreas comerciais e de eventos de Natal.O objetivo dessa operação é otimizar a circulação de veículos, organizando o trânsito, para diminuir o impacto causado, nesta época do ano, pelo costumeiro aumento do fluxo de veículos em regiões específicas da cidade. Pólos de trânsito monitorados a partir de 6 de dezembro (2ª Fase) Shoppings centers - Shopping Pátio Higienópolis - Avenida Higienópolis - Shopping Iguatemi - Rua Angelina Maffei Vitta, 200 - Shopping Eldorado - Avenida Rebouças, 3.970 - Shopping Paulista - Rua 13 de Maio, 1.947 - Shopping Frei Caneca - Rua Frei Caneca, 569 - Shopping Bourbon Pompéia - Rua Turiassú, 2.100 - Shopping West Plaza - Rua Francisco Matarazzo, s/nº - Shopping Center Norte/Lar Center - Avenida Otto Baumgart - Shopping Plaza Sul - Praça Leonor Kauppa, 100 - Shopping Ibirapuera - Avenida Ibirapuera, 3.103 - Central Plaza Shopping - Avenida Dr. Francisco Mesquita, 1.000 - Shopping Morumbi - Avenida Roque Petroni Jr, 1.089 - Shopping Market Place - Avenida Dr. Chucri Zaidan com a Avenida Roque Petroni Jr - Shopping Butantã - Avenida Prof. Francisco Morato, 2.718 - Continental Shopping - Avenida Leão Machado, 100 - Shopping Jardim Sul - Avenida Giovanni Gronchi , 5.819 - Shopping Interlagos - Avenida Interlagos, 2.255 - Shopping Fiesta - Avenida Guarapiranga, 752 - Shopping Boa Vista - Rua Borba Gato, 59 - Shopping Villa Lobos - Avenida das Nações Unidas, 4.777 - SP Market - Avenida das Nações Unidas, 22.540 - Santana Parque Shopping - Rua Cons. Moreira De Barros, 2.780 - Shopping Center Penha - Rua Betari - Shopping Metrô Tatuapé - Rua Domingos Agostim, 91 - Shopping Aricanduva - Avenida Aricanduva, 5.555 - Shopping Metrô Santa Cruz - Rua Domingos de Morais, 2.564 Pólos comerciais - Pólo Comercial Itaim - João Cachoeira e imediações - Pólo Comercial Jardins - Oscar Freire e imediações - Centro Comercial Santana - Rua Voluntários da Pátria - Centro Comercial Tucuruvi - Avenida Nova Cantareira e Avenida Tucuruvi - Centro Comercial Vila Maria - Avenida. Guilherme Cotching - Centro Comercial Jaçanã - Avenida Guapira e Avenida Benjamin Pereira - Centro Comercial Tremembé - Avenida Maria Amália Lopes de Azevedo - Área Comercial da Casa Verde - Rua Dr. Cesar Castiglioni e Outras - Área Comercial de Santana - Rua Alfredo Pujol e imediações - Centro Comercial de São Miguel Paulista - Avenida Mal. Tito, Rua Arlindo Colaço e Rua Salvador de Medeiros - Mercadão da Lapa, Rua Herbart, 47 - CEAGESP - Avenida Dr. Gastão Vidigal, s/nº Pólos de trânsito monitorados desde 15 de novembro (1ª Fase) - Bom Retiro - Rua José Paulino, Rua Prates, Rua Ribeiro de Lima, Rua da Graça, Rua Professor Cesare Lombroso, Rua Aimorés e Rua Silva Pinto - Santa Ifigênia - Rua Santa Ifigênia, Rua dos Andradas, Rua General Osório, Rua dos Timbiras e Imediações - Brás - Largo da Concórdia, Avenida Rangel Pestana, Rua Maria Marcolina, Rua Oriente Rua Miller, Rua João Teodoro, Rua Barão de Ladário, Rua Silva Teles e região. - 25 de Março - Rua 25 de Março, Rua Barão de Duprat, Rua Carlos de Souza Nazareth, Rua da Cantareira. Recomendações da CET - Fazer compras no período da manhã, até as 13 horas, ou após as 20 horas ou ainda aos finais de semana. - Utilizar, sempre que possível, o transporte coletivo, especialmente o metrô. - Evitar os principais eixos de acesso à região da Rua 25 de Março (avenidas Tiradentes e 23 de Maio), caso o destino do motorista não seja este. - Sintonizar o rádio para se informar sobre as condições de trânsito na Cidade. - Respeitar a travessia de pedestres. - Não parar sobre calçada, faixa de pedestres ou em fila dupla. - Não fechar cruzamentos. - Não estacionar em locais com proibição de estacionamento. - Transportar crianças somente no banco de trás. - Usar sempre o cinto de segurança, inclusive no banco traseiro.