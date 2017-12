Operação de guerra para ver 'Tropa 2'

Tapete vermelho para o diretor José Padilha e seu elenco. A tropa desembarcou ontem em Paulínia para a pré-estreia do mais aguardado filme brasileiro do ano. Depois que Tropa de Elite vazou, virou questão de honra para Padilha e seu produtor/ distribuidor, Marco Aurélio Marcondes, evitar que fossem feitas cópias piratas da continuação. Você terá de ver o filme no cinema a partir de sexta-feira. Os DVDs que camelôs anunciam no centro de São Paulo e do Rio são falsos (veja ao lado). Tropa 2 está no cofre.

Marcondes faz segredo do próprio sistema de distribuição, mas confirma que foi feito um seguro - caro - para prevenir as perdas de um possível vazamento. Poucos viram o filme. Padilha, Marcondes, o ator Wagner Moura, o montador Daniel Rezende, o fotógrafo Lula Carvalho, o roteirista Bráulio Mantovani, o compositor Pedro Bronfman.Todos eram unânimes em ressaltar que houve um extraordinário amadurecimento do filme, como um todo. "O Capitão Nascimento do primeiro filme era um tanto unidimensional. Agora é tridimensional, um personagem mais rico, complexo, maduro", diz Marcondes.

Ontem, em Paulínia, o esquema de segurança também foi especial, com detector de metais na entrada e agentes monitorados com raios infravermelhos para enxergar no escuro qualquer tentativa de captar imagens. Celulares, nem pensar. Foram barrados na porta. A sessão estava marcada para as 21h30.

Explicando como foi possível manter o filme secreto até agora, Marcondes revelou que suas partes foram editadas e finalizadas em diferentes locais - no Paraná, no Rio, em São Paulo e nos Estados Unidos. Imagens e sons só foram reunidos em 23 de setembro. As imagens eram vistas sem acompanhamento sonoro e quem tinha de receber o som o recebia criptografado. Foi uma operação de guerra, nunca vista antes no cinema brasileiro.

E por que a pré-estreia foi em Paulínia? Porque a cidade paulista também colocou dinheiro na produção.

NA 25 DE MARÇO, DVD JÁ À VENDA, MAS É DE COMÉDIA

Tiago Dantas

O conselho foi dado por um ambulante da Rua 25 de Março, no centro de São Paulo. "Tem camelô vendendo o Tropa de Elite 2. Mas não compra que é fria." Outro camelô pediu "atenção". "Esse (filme) aí ninguém tem. E se o cara falar que tem é o pirata do pirata", alertou.

Perto dali, na frente da Galeria Pagé, é possível ignorar a dica e adquirir um DVD que parece ser uma cópia pirata do novo filme do capitão Nascimento por R$ 5 (três saem por R$ 10). Só a capa, porém, tem alguma relação com o lançamento. O DVD é, na verdade, uma coletânea com três comédias americanas: Loucas por Amor, Viciadas em Dinheiro; O Amor Não Tem Regras e Treinando com o Papai.

E bem que o vendedor alertou sobre a possibilidade de haver problemas com o disco. "A gravação não está muito boa. A boa mesmo vai vir sábado, porque a estreia do filme é na sexta", disse o homem, que prometeu trocar o DVD em caso de problemas. Mas, ao ser procurado, não estava mais no local. Ou seja, quando um camelô fala que algo é falsificado, melhor acreditar.