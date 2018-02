Operação de ajuda mobiliza 1,3 mil militares O contingente militar envolvido na operação em Santa Maria chegou a 1,3 mil homens e mulheres ontem. A maior parte é da Força Aérea: cerca de mil militares de diversas áreas de especialização. O Exército mobilizou 377 soldados. A FAB incluiu na missão 64 médicos e enfermeiros, mais 4 psicólogos. Cerca de 30 voos transportaram 39 pacientes críticos. O Ministério da Defesa confirmou a morte de 13 militares - 8 do Exército, 5 da Aeronáutica - no incêndio da boate Kiss. O tenente Leonardo Lacerda e o cabo Lucas Teixeira saíram da casa sem ferimentos e retornaram ao local duas vezes para socorrer as pessoas. Na terceira tentativa, não conseguiram deixar o prédio. / ROBERTO GODOY