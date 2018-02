Operação de ajuda conta com 1,3 mil militares O contingente militar envolvido na operação de socorro em Santa Maria chegou a 1,3 mil homens e mulheres ontem à tarde. O grosso da tropa é da Força Aérea, cerca de mil militares de diversas áreas de especialização. O Exército mobilizou 377 soldados. Há certa facilidade para o acionamento: a cidade é sede de um grande complexo da Defesa, envolvendo uma base da Aeronáutica e organizações da Força Terrestre. Os times do Exército estão concentrados no Hospital da Guarnição de Santa Maria e nas ações de logística, por meio de uma frota de 51 veículos.