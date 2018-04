Operação da Polícia Militar prende 38 pessoas no Grande ABC

SÃO PAULO- Pelo menos 38 pessoas já foram presas durante a Operação Força Total, da Polícia Militar, iniciada no último dia 21 de maio com término nesta segunda-feira, 24, na região do Grande ABC paulista, segundo resultado parcial da operação divulgado pela Secretaria de Segurança Pública (SSP) neste domingo.

Em menos de 72 horas de ação, 26 pessoas foram presas em flagrante, 12 procurados pela Justiça foram capturados e seis adolescentes apreendidos. Além disso, 51 veículos roubados ou furtados foram recuperados e foram apreendidas seis armas, 315 g de cocaína, e 13 kg de maconha. Durante o trabalho policial, 685 pessoas foram abordadas e 81 veículos fiscalizados.

O objetivo da operação é combater ao crime organizado, coibir roubos, latrocínios, homicídios, tráfico de entorpecentes e embriaguez ao volante. Os 360 policiais, que participam da ação 111 viaturas, 42 motos, 10 cavalos e um Águia, empregam todos os programas de policiamento, como Rocam e Força Tática, visando a proteção e a defesa da sociedade.