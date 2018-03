Operação da Polícia Civil prende 12 na zona oeste de SP

SÃO PAULO - A Polícia Civil de São Paulo realizou na manhã desta quarta-feira, 30, uma operação para desarticular duas quadrilhas que atuavam na zona oeste da capital. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), uma quadrilha clonava cartões de banco e a outra era responsável por roubos, furtos e receptação de veículos.

Durante a operação 12 pessoas foram presas, 10 veículos apreendidos, além de peças de moto, cartões em branco e objetos utilizados nos golpes. A operação contou com a participação de cerca de 90 policiais do 7º Distrito Policial, na Lapa, do Grupo de Operações Especiais (GOE) e do Setor de Investigações Gerais (SIG).

Notícia atualizada às 14h20