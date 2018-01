Três pessoas foram detidas na manhã desta quinta-feira, 21, após policiais militares estourarem um desmanche clandestino na região do Grande ABC, em São Paulo.

De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública, foram encontrados cerca de 20 veículos desmanchados e outros dois sendo desmontados no local, que fica na divisa do bairro de são Mateus com a cidade de Santo André.