Operação contra pirataria apreende mais de 1 milhão de produtos em SP

SÃO PAULO - Mais de um milhão de produtos falsificados foram apreendidos na madrugada desta terça-feira, 26, nos principais centros de comércio popular da região central de São Paulo. O material apreendido é composto DVDs, CDs, encartes, adesivos, e roupas.

Cerca de 40 policiais da Delegacia Antipirataria do Departamento de Investigações sobre Crime Organizado (Deic) começaram a agir no período que os atacadistas oferecem as mercadorias para os ambulantes. As equipes agiram na região da Rua 25 de Março e do Brás.

O material está sendo reunido na Delegacia Antipirataria, onde será catalogado, contabilizado e encaminhado para um depósito. Pelo menos 12 pessoas serão ouvidas.