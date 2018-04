Operação 'Cata-bagulho' recolhe materiais inutilizados em SP

Neste sábado, 8, quinze subprefeituras da cidade de São Paulo participam da "Operação Cata-bagulho", destinada a recolher objetos e materiais inutilizados em diferentes regiões da cidade.

A Operação recebe móveis, eletrodomésticos quebrados, restos de madeira, pneus, estofados e outros objetos. Os quase 200 funcionários envolvidos na ação vão percorrer as vias para recolher o que foi descartado pela população.

No mês de abril, foram recolhidos 2.325 toneladas de materiais, sendo que a média mensal dos três primeiros meses foi de cerca de 1,5 mil toneladas. É possível obter mais informações no telefone 156 ou no site da Prefeitura.

Veja abaixo o roteiro da Operação "Cata-bagulho"

Butantã: das 9 às 15 horas

(bairro Jardim São Jorge, no distrito Raposo Tavares)

Campo Limpo: das 8 horas ao meio-dia

(bairro Jardim Comercial, entre as ruas Costa Nova Prado, Doutor José Velasquez Vargas, Eurico Branco Ribeiro, Engenheiro José Maria da Silva Velho, Valdemar Ortega, Ivanir Fernandes, Falkenberg, Jorge Street e Da Safra)

Ermelino Matarazzo: das 7 às 15 horas

(no perímetro formado entre as ruas Mungo Park, Boaventura Rodrigues da Silva, David Livingstone, Antonios de Arena, Fernando Cortez, Francisco Pizarro, Professor José de Souza, Eleutério de Barros, Geraldo da Silva, Jacome Teles de Menezes, Marco Pólo e avenida Boturussu)

Freguesia/ Brasilândia: das 8 às 14 horas

(nos bairros Vila Perrucio, Vila Gonçalves, Vila Manoel Lopes, Vila Simões e em parte da Freguesia do Ó)

Ipiranga: das 8 às 11 horas

(a equipe percorrerá ruas do Parque Fongaro, Jardim Patente Novo e Vila Arapuã, entre elas, Rua Epiacaba, Abrahão Mussa, Juvenal Vieira da Silva, Juvenal Vieira da Silva, Fraterno de Melo Almada, Tito Oliani, Avenida Francisco Leme e Estrada do São João Clímaco)

Itaim Paulista: das 7 às 13 horas

(a operação acontece em ruas e avenidas do Jardim Indaiá)

Jabaquara: das 7 às 10 horas

(em 47 vias do bairro Cidade Vargas)

Jaçanã/ Tremembé: das 8 às 15 horas

(nos bairros Jardim Ibirá, Jardim Ibiratiba, Jardim Floresta e Vila Albertina)

Lapa: das 10 às 17 horas

(no perímetro formado entre as ruas Osvaldo Nascimento, Córrego Ribeirão Vermelho e avenidas dos Remédios, Marginal Direita (Marginal Tietê) e Rodovia Anhanguera)

Perus: das 7 ao meio-dia

(na Vila Inácio e Vila Operária, além dos Jardins do Russo, Manacás e Del Vecchio)

Pinheiros: das 7 às 15 horas

(no perímetro formado pelas avenidas Brasil, Brigadeiro Luiz Antonio, Santo Amaro, Helio Pellegrino, Brigadeiro Faria Lima e Nove de Julho)

São Miguel: das 7 às 15 horas

(a equipe percorre o bairro Jardim Pedro Nunes e Parque Cruzeiro)

Sé: das 9 às 16 horas

(a operação acontece na região do Cambuci)

Vila Maria / Vila Guilherme: das 8 às 13 horas

(as equipes percorrem o bairro Vila Isolina Mazzei)

Santana / Tucuruvi: das 7 às 12 horas

(o caminhão irá percorrer o perímetro formado pelas ruas Antonio dos Santos Neto, Dom José Mauricio, Salvador Lombardi Neto, Urupiara, João Navarro Botelho, Doutor Soares de Gouveia e avenida Zaki Narchi)