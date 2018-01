Operação Carnaval da PM já prendeu 111 pessoas em SP

Pelo menos 111 pessoas já foram presas durante a Operação Carnaval realizada pela Polícia Militar em todo o Estado de São Paulo, no período das 19h desta sexta, 20, até as 7h deste sábado, 21. A operação, conta com cerca de 16 mil policiais, 20 embarcações e cinco mil viaturas. No primeiro dia da operação, que segue até a próxima quarta-feira de Cinzas, 25, foram realizadas vistorias em 10.954 veículos e 6.169 motos; 23.560 pessoas revistadas; 87 veículos e 16 motos recuperados; 22 armas de "fogo" (revólveres, pistolas etc) e nove armas "brancas" foram apreendidas; 71 adolescentes foram registrados ao cometer ato infracional.