Operação apreende 4 mil produtos falsificados em shopping na Av. Paulista

O texto foi atualizado às 20h46.

SÃO PAULO - A Secretaria Municipal de Segurança Urbana apreendeu na tarde desta terça-feira, 24, 4 mil produtos falsificados e ilegais no Shopping Pamplona, na Avenida Paulista, na região central de São Paulo. Entre os produtos estão relógios, roupas e óculos. As lojas já foram vistoriadas no ano passado. Nas ocasiões foram apreendidos artigos de vestuário, bolsas, relógios e acessórios de informática.

Hoje, as 12 lojas fiscalizadas foram notificadas para apresentar licença de funcionamento. Segundo a Prefeitura, os estabelecimentos poderão ser lacrados pelo comércio de produtos ilegais. Os documentos fiscais serão analisados pela Receita Estadual e Secretaria de Finanças.

Durante a ação, um homem foi detido por furto e conduzido para o 8º Distrito Policial. Atuaram na operação agentes das polícias Federal, Civil e Militar, Guarda Civil Metropolitana, Coordenação das Subprefeituras e integrantes do Conselho Nacional de Combate à Pirataria,.

Balanço. Foram apreendidos na cidade de São Paulo, entre dezembro de 2010 e dezembro de 2011, 37 milhões de produtos ilegais, avaliados em R$ 1,9 bilhão. As apreensões foram realizadas durante 66 operações em grandes estabelecimentos e shoppings da capital. Além disso, foram apreendidos 20 milhões de produtos em ações do comércio ilegal nas ruas de São Paulo.