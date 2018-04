Operação apreende 27 menores em baile funk na zona sul de São Paulo

SÃO PAULO - Uma operação entre as polícias Militar e Civil e a Prefeitura de São Paulo apreendeu na madrugada desta segunda-feira, 23, 27 menores que estavam em um baile funk, no Jardim Capelinha, região do M'Boi Mirim, na zona sul da cidade. Os bailes acontecem há dois anos no local, nas noites de domingo.

Segundo o tenente da Polícia Militar Rafael Ramos da Silva, a operação foi planejada há dois meses, a partir de reclamações de moradores contra o som alto e a grande quantidade de veículos trafegando e desrespeitando o trânsito pela Rua Radialista Nascimento Filho.

Além dos menores, foram apreendidos 13 veículos por excesso do volume de som, acima dos 80 decibéis permitidos por lei e três motocicletas, por falta de licenciamento. Quatro veículos foram apreendidos pela Prefeitura por comércio ilegal de bebida. Dentro do carro estavam 34 sacos de bebidas e 11 caixas de isopor. Os menores foram levados por uma conselheira tutelar para a 92º DP.