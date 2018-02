Operação apreende 211 mil itens em shopping Uma operação da Guarda Civil Metropolitana na noite de sexta apreendeu 211 mil itens piratas no Shopping da Juta, ponto de comércio popular no Brás, região central de São Paulo. Foram vistoriadas 256 lojas - 85 lojistas, entre eles 15 estrangeiros, foram qualificados para inquéritos policiais. Entre os produtos apreendidos, predominavam roupas, tênis, relógios, óculos e bolsas. A Subprefeitura da Sé interditou 33 lojas por falta de documentos. A operação foi uma iniciativa do Gabinete de Gestão Integrada do Município.