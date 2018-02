Operação apreende 11 toneladas de drogas Em 30 dias de ações na fronteira do Brasil com dez países da América do Sul, a Operação Sentinela - da qual participam Polícia Federal, Força Nacional, Polícia Rodoviária Federal e Forças Armadas - apreendeu 10,5 toneladas de maconha e 527 kg de cocaína. O volume de maconha apreendido é 64,2% maior do que em 2010.