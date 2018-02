Operação analisa 12 mil cadeirinhas e capacetes e veta 5

"Os capacetes irregulares não tinham costurada internamente a etiqueta com a logomarca do Inmetro e do Organismo de Certificação do Produto (OCP). Já no dispositivo de retenção (cadeirinha) faltava o endereço do fabricante ou do importador", informou o Ipem, em nota. Para o coordenador da operação, Jefferson Kovachich, o baixo número de produtos encontrados fora das especificações é um sinal de que o consumidor tem procurado mais os produtos com certificado do Inmetro. "No caso da cadeirinha, no ano passado houve dificuldade de achar produtos certificados. O consumidor exigiu isso e o mercado se adequou." / B.R.