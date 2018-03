Opção é deixar o veículo na garagem ou dar carona Mesmo com as dificuldades no transporte público, há quem abra mão do transporte individual. O funcionário público Diogo Araújo, por exemplo, deixa o carro em casa e pega ônibus e metrô. "As tarifas estão caras pelo que oferecem, mas sai mais em conta do que ir de carro. E é um jeito de fazer minha parte."