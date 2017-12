Onze veículos são incendiados no interior de SP

Atualizado às 16h20

PROMISSÃO - Na mesma noite em que a Polícia Militar soltava comunicado no rádio interno pedindo aos policiais cuidados com possíveis ações do crime organizado contra prédios e forças públicas, pelo menos onze veículos foram incendiados em cidades do interior de São Paulo.

Seis deles – três ônibus, dois caminhões e um carro – foram incendiados em ataques com coquetel molotov, na madrugada desta segunda-feira, 3, em Promissão, a 467 quilômetros de São Paulo.

Um dos coquetéis chegou a ser lançado contra a base da PM na cidade, mas se apagou antes de explodir. Três menores, de 13, 14 e 16 anos, e um adulto, Luís Renovato da Silva Júnior, de 18, foram detidos com uma garrafa de dois litros de gasolina e quatro pinos de cocaína. Eles confessaram os crimes, mas a polícia suspeita que o Primeiro Comando da Capital (PCC) pode ter contratado o grupo para executar os ataques.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

“A PM nos disse que os menores confessaram que receberiam R$ 150 para fazer os ataques”, disse Renata Stâncio, que teve o Vectra da família parcialmente incendiado. “Mas tinha de ser com nosso carro?”, questionou. Ela e o marido, o operário Genilson Stâncio, dormiam na sala quando sentiram o cheiro de fumaça. “Ainda bem que saímos a tempo de evitar um prejuízo maior”, disseram.

Segundo o delegado Marco Aurélio Pavanelli, que atendeu a ocorrência, os quatro negaram que tivessem sido contratados pelo PCC, mas que essa hipótese está sendo investigada pela polícia. Segundo o capitão Márcio Costa da Silva, responsável pela PM na região, o menor de 14 anos disse que chamou os colegas para ajudá-lo nos ataques a pedido de um homem que teria feito contato com ele na escola. A polícia tentar identificar este homem.

Os ataques foram feitos em diferentes pontos da cidade. “Quando acordei vi o ônibus pegando fogo e não pude fazer nada”, contou o motorista Marcos Gonçalves, que teve o ônibus que trabalha totalmente destruído, no jardim Nosso Teto. O veículo não tinha seguro.

No bairro Bom Viver, duas cabines de carretas foram incendiadas. Uma delas pegou fogo parcialmente – o motorista acordou a tempo –, mas a outra, do caminhoneiro Rafael Aragão, ficou destruída. Ele viajaria para o interior da Bahia, mas ao acordar teve a decepção. “Nem sei como vou dar conta deste prejuízo”, disse.

No jardim Alvorada, o motorista Luís Henrique de Oliveira Júnior, acordou com o barulho, entrou no ônibus em chamas, retirou o extintor e debelou as chamas, que mesmo assim, queimaram uma poltrona e parte do teto do ônibus. O veículo pertence à usina de açúcar e álcool, Renuka. “Minha mulher ficou com medo, mas deu tudo certo”, contou.

Os menores foram enviados para o Juizado da Infância e da Juventude e devem ser recolhidos para na Fundação Casa. Dois deles, já tinham passagens por roubo e furto. O adulto, Luís Renovato da Silva Júnior, não tinha passagens pela polícia, mas foi preso em flagrante.

Outros casos. Em Bauru, cidade distante a 140 km de Promissão, dois carros foram encontrados incendiados na madrugada, mas, segundo a polícia, os incêndios não têm relação com os ocorridos em Promissão. A cidade de Assis registrou dois veículos queimados e, Santa Cruz do Rio Pardo, mais um.