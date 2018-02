Onze PMs têm prisão preventiva decretada O juiz Peterson Simão, da 3.ª Vara Criminal de Niterói, decretou a prisão preventiva de 11 PMs acusados do assassinato da juíza Patrícia Acioli, em 11 de agosto. O Ministério Público havia pedido a transferência para presídio federal, em Regime Disciplinar Diferenciado, do tenente-coronel Claudio Luiz Silva de Oliveira, ex-comandante do Batalhão de São Gonçalo, e do tenente Daniel Benitez Lopes, apontados como mentor e executor do crime, mas o juiz decidiu mantê-los em Bangu 1.