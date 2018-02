Ônus da parceria vai ficar para próximos prefeitos

O feito da PPP de Kassab - o caminho que encontrou para cumprir promessas de eleição - já tem o recorde de ser a maior do País e a terceira na área de saúde, envolvendo R$ 6 bilhões. E quem vai arcar com este ônus não será ele. O encargo começará a pesar quando o mandato de seu sucessor estiver no fim. Quem ficará com o verdadeiro ônus serão as próximas nove administrações.

Não se busca aqui discutir o mérito da proposta de se ampliar o atendimento da rede municipal de saúde. O que não se pode aceitar é lançar um projeto dessa magnitude, atropelando aspectos constitucionais, vendendo ilusões num flagrante desrespeito pelo munícipe. Presenciamos mais um despautério público-administrativo nas mesmas dimensões desta que é a maior PPP do País.

É ADVOGADO CONSTITUCIONALISTA, MESTRE EM DIREITO DE ESTADO E PROFESSOR DA PUC-SP