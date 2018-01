ONU teme aumento de prisões arbitrárias no Brasil por causa de Copa e Olimpíada A Organização das Nações Unidas (ONU) está receosa com o aumento de prisões arbitrárias por causa de grandes eventos que serão realizados no País, como a Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016. No relatório preliminar da visita de dez dias que o Grupo de Trabalho sobre Detenção Arbitrária da ONU fez ao País, a missão ouviu relatos de que estariam ocorrendo pressões para que ocorressem prisões e confinamentos compulsórios de dependentes de drogas, em sua maioria jovens, pobres e desabrigados, em um esforço para "limpar" as ruas.