ONU corrige taxa de homicídios no Brasil A Organização das Nações Unidas (ONU) corrigiu as taxas de homicídio do Rio e de São Paulo do Estudo Global de Homicídios 2011, divulgado na última quinta-feira. Em 2009, a cada 100 mil habitantes, foram dez homicídios em São Paulo e 35 no Rio. Os dados divulgados estavam bem acima disso. O levantamento mostrava 40 para capital paulista e cem para a capital fluminense.