ONS sugere reduzir vazão do Paraíba para evitar colapso O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) pediu à Agência Nacional de Águas (ANA) a redução de 9% da vazão de água da Bacia do Paraíba do Sul, que abastece o Rio. A medida é para evitar que as represas estejam com menos de 10% da capacidade em novembro, quando começa a temporada de chuvas. Ontem, o Estado revelou uma simulação do ONS mostrando que, se a seca na região for tão grave quanto em 1955, e a vazão de 190 mil litros por segundo for mantida, o sistema chegará a 1,8% da capacidade em 8 meses.